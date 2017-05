PRUEBAS EXTERNAS: COOPERAR O COMPETIR

A lo largo del mes de mayo la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aplicará las pruebas de evaluación externa para el alumnado de 3º y 6º de EPO y 4º de la ESO de acuerdo al siguiente esquema:

CURSO FECHA CÓMO EN QUÉ CENTROS 3º EPO 10 y 11 Mayo Evaluación individualizada interna Censal (TODOS) 6º EPO 31 Mayo y 1 Junio Evaluación individualizada externa Censal en la DAT Capital Muestral en el resto de DAT 4º ESO 17-may Evaluación individualizada externa Censal en la DAT Capital Muestral en el resto de DAT

Fue en 2005 cuando el gobierno de Madrid, presidido entonces por Esperanza Aguirre, se inventó una prueba externa para 6º de primaria, abriendo huella para extenderse con el tiempo a 3º primaria, 3º de ESO, 4º ESO… Como en tantas cosas, con unos objetivos aparentes (mejora de la educación) y unos objetivos reales ocultos, como se intuyó inmediatamente y se confirmó con el paso de los años. De fondo laten modos muy distintos de entender la educación. Cooperar o competir .

Durante todos estos años no hemos visto consecuencias beneficiosas de las pruebas para los centros con peores resultados. No ha habido más dotación de recursos materiales, ni de profesorado, ni de presupuesto, más bien al contrario en estos años los recortes han sido continuos. Sin embargo, se han publicado diversos rankings de centros de acuerdo a sus calificaciones, donde se pretende valorar el nivel educativo, sin tener en cuenta el punto de partida de cada centro, es decir, el contexto socioeconómico de la zona donde está ubicado, ni la composición del alumnado, ni los recursos con los que cuenta cada centro. Ni que decir tiene que Vallecas no ha salido bien parada, al igual que otras zonas con un alto grado de fracaso escolar. Son unas pruebas pervertidas en su origen y en sus objetivos.

La LOMCE pretende convertir la educación en una carrera de obstáculos con las evaluaciones externas o reválidas. Apuesta por una enseñanza basada en la presión del examen, una constante superación de pruebas desde Primaria, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. Las tres reválidas previstas sólo persiguen seleccionar cuanto antes al alumnado para enmascarar el abandono y el fracaso escolar.

Por otro lado, las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro, lo que pone de manifiesto la desconfianza del gobierno hacia los profesionales de la educación que han sacado su oposición. ¿Quién va a realizar la prueba?, ¿una empresa privada?, ¿Cuál va a ser el coste de esta nueva “externalización” (privatización)?, ¿Cuáles serán los criterios para su adjudicación?

Desde la FAPA de Vallecas no queremos quedarnos de brazos cruzados ante esto.

Que no te engañen si te dicen que las calificaciones obtenidas en estas pruebas van a contar como nota de evaluación o servirán para otorgar becas. NO ES CIERTO, no se tendrán en cuenta para la nota final ni para la obtención del título de graduado en ESO. Solo figurará en el expediente un “no presentado” sin mayores consecuencias.

Aspiramos a una enseñanza de calidad, participativa, libre y solidaria, que contribuya así a la educación integral del alumnado, en el marco de una escuela financiada con fondos públicos, laica, pluralista, científica, humanística, no sexista, y democráticamente gestionada, que sea consciente de las características de su entorno e integradora de las diferencias del alumnado.

Consideramos que es un tema que merece un espacio de debate y reflexión y del que las familias deben estar bien informadas, por lo que:

OS ANIMAMOS A CONVOCAR REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS FAMILIAS PARA DECIDIR LAS POSIBLES ACCIONES A TOMAR SOBRE ESTA PRUEBA. PARA FACILITAR, PODÉIS ACCEDER A LOS MODELOS SIGUIENTES:

Justificante ausencia 3P

Justificante ausencia 6P

